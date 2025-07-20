مصدر: اتفاق سياسي على إقالة محافظ واسط بسبب "الفاجعة"

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن اتفاق اغلب القوى السياسية على إقالة محافظ واسط، على خلفية حريق "الهايبر ماركت"، وسط تصاعد المطالبات النيابية بإقالته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي منحت نوابها الضوء الأخضر للتصويت على إقالة محافظ واسط، اذا ما أجمع نواب البرلمان على ذلك".

وأضاف أن "مقترح إقالة محافظ واسط محمد المياحي، ستتم مناقشته في اجتماع الإطار التنسيقي الاسبوعي، والمفترض انعقاده عشية يوم غد الإثنين".

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي، يوم الأربعاء الماضي، في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وامس السبت، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديرية الدفاع المدني في واسط وستة ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.

إلى ذلك، طالب النائب مختار الموسوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، مجلس المحافظة في واسط بـ"اتخاذ قرار إقالة المحافظ وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وأوضح الموسوي "يفترض بأعضاء مجلس محافظة واسط الذين اختاروا المحافظ وصوتوا عليه، أن يأخذوا قرارا بإقالته وإحالته البرلمان للمصادقة"، مبينا "كان حريا برئيس مجلس الوزراء أن يقيل المياحي على خلفية حادثة الحريق التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء".

وبين أن "جلسة مجلس النواب ليوم غد ستناقش حادثة حريق الكوت، واستهداف الحقول النفطية في إقليم كوردستان، ويفترض اللجوء إلى الرادارات الموجودة في المواقع التي استهدفتها المسيرات".

وحاولت وكالة شفق نيوز، الحصول على تعليق من نواب محافظة واسط، حول قرار الإقالة، وتفاصيل جلسة يوم غد، لكنهم رفضوا التعليق على الامر.