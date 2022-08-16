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مصادر سعودية تبعث إشارات قبل زيارة الحكيم: لن ندعم جهة ضد أخرى

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T12:48:39+0000
مصادر سعودية تبعث إشارات قبل زيارة الحكيم: لن ندعم جهة ضد أخرى

شفق نيوز/ أكد مصدر دبلوماسي في السفارة السعودية لدى العراق يوم الثلاثاء، زيارة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى الرياض يوم الخميس المقبل.

وأبلغ مصدر في السفارة السعودية ببغداد وكالة شفق نيوز؛ أن سبب الزيارة هو رغبة من الإطار التنسيقي بدخول المملكة كوسيط بينه وبين مقتدى الصدر.

ورجح الدبلوماسي السعودي الذي طلب عدم ذكر لأنه غير مخوّل بالتصريح، أن القيادة السياسية في المملكة لن تقحم نفسها بالشأن العراقي الداخلي ولن تقوم بدعم جهة ضد جهة أخرى، إلا أنها لن تمانع في زيارة أي وفد عراقي للمملكة.

وعن بداية تواصل الحكيم مع السعودية وإبداء رغبته في الزيارة؛ قال الدبلوماسي السعودي؛ إن الحكيم تواصل قبل 10 أيام مع دبلوماسي سعودي في أربيل، وأبلغه أنه يعتزم زيارة الرياض بخصوص الأزمة السياسة وتحركات الصدر مؤخرا.

وأفادت من مصادر مطلعة في الإطار التنسيقي الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ان الاطار سيرسل وفدا لزيارة المملكة العربية السعودية خلال اليومين القادمين.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سيترأس وفد الإطار التنسيقي بعد غد الخميس المتوجه الى السعودية.

وأضافت المصادر؛ أن "الإطار يتحرك لكسب تأييد بعض الدول. العربية التي لها دور وتأثير في الساحة السياسية العراقية، من اجل انتخاب حكومة والمضي بالأطر القانونية والدستورية في ذلك".

وأشارت إلى أن "المملكة العربية السعودية كان لها دور كبير للتهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا".

وتابعت "الزيارة قد تسبق التظاهرات المليونية التي دعا لها الصدر السبت القادم".

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