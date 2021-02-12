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مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-02-12T16:29:31+0000
مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

شفق نيوز/ افادت مصادر سياسية مطلعة، يوم الجمعة، عن حصول اتفاق "سري" بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين إيرانيين، يقضي بإيقاف الهجمات الصاروخية على المنشآت الاميركية في العراق.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توصل عبر مفاوضات خاصة مع ايران الى وقف الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الاميركية في بغداد، عبر فصائل مسلحة تدين بالولاء إلى طهران، كما تمتلك إيران بدورها سلطة عليها.

وتتعرض الأهداف الامريكية في العراق ومن بينها سفارة الولايات المتحدة في بغداد إلى هجمات صاروخية من قبل فصائل تدين بالولاء إلى إيران. وغالبا ما تعترض منظومة الدفاع الجوي في السفارة الامركية الصواريخ وتبعدها عن هدفها، لتسقط بمناطق قريبة للسفارة مأهولة بالسكان.

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