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مشعان الجبوري يهدد بالانشقاق عن تحالف السيادة: أين الترليون و60 مليار دينار؟

Category: سیاسة

Date: 2022-05-09T15:30:14+0000
مشعان الجبوري يهدد بالانشقاق عن تحالف السيادة: أين الترليون و60 مليار دينار؟

شفق نيوز / هدد القيادي في تحالف السيادة، مشعان الجبوري، يوم الاثنين، بالانشقاق عن التحالف، وبداية "انشقاقات كبيرة" في التحالف الذي يضم قطبي العزم بزعامة خميس الخنجر، وتقدم برئاسة محمد الحلبوسي.

وكتب الجبوري، في تغريدة له على تويتر، إن "الملفات التي كشفها محافظ صلاح الدين عمار الجبر، أظهرت استيلاء أحمد الجبوري (أبو مازن) على ترليون و60 مليار دينار من أموال الناس".

وأضاف: "إذا تورط تحالف (إنقاذ الوطن) في استهدافه أو إقالته أو الإساءة له، فسيؤدي ذلك حتما لخروجي وقامات أخرى من التحالف، وستكون بداية لانشقاقات كبيرة في تحالف السيادة".

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