مشعان الجبوري يرفض المثول أمام القضاء بشكوى الحلبوسي ويتهم القاضي زيدان باستهدافه

شفق نيوز - بغداد

أعرب النائب السابق في مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري، يوم الجمعة، عن رفضه المثول أمام المحكمة بالشكوى التي قدمها ضده رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، متهما رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان باستهدافه.

وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ / محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت مذكرة قبض بحق الجبوري إثر شكوى من الحلبوسي.

وكتب الجبوري في منشور على منصة "إكس" إنه اطلع على مذكرة القبض الصادرة ضده، قائلا: واعتقد انها بناء على شكوى من محمد الحلبوسي.

وأضاف أن المادة 430 الواردة في الشكوى "خاصة بالتهديد"، مردفا بالقول "ولأننا على يقين أن القضاء يُستَخدم اليوم لاستهدافنا بسبب العلاقة الخاصة بين رئيس مجلس القضاء ومحمد الحلبوسي، فإنني لن أذهب للمحكمة".