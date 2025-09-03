مشعان الجبوري يستقيل من رئاسة حزب "الوطن" ويكشف السبب

شفق نيوز - بغداد

قرر عضو مجلس النواب السابق السياسي العراقي مشعان الجبوري، صباح يوم الأربعاء، الاستقالة من حزب "الوطن" الذي يرأسه بهدف تجنيب الحزب تبعات ارائه ومواقفه.

وكتب الجبوري في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، إن يشهد بـ"ان القوى المهيمنة على السلطة قد ضاقت بكل صوت مخالف واخذت تتفنن في استهدافه".

وأوضح "لكي أُجنب حزب (الوطن) الذي يخضع لقانون الأحزاب تبعات آرائي ومواقفي، وقعت اليوم استقالتي من الحزب ورئاسته تاركاً الراية لمن يملكون قدرة أكبر على التكيف مع هذا الزمن العسير"، مردفا بالقول "واما أنا فسأبقى صوتاً لا يسكت".

يذكر أن الحزب "الوطن" تأسس في العام 1995 في الأردن من قبل حسين كامل وزير التصنيع العسكري العراقي الأسبق، وصهر رئيس النظام السابق للعراق صدام حسين على ابنته "رغد" اضافة الى معارضين للنظام من عشيرة الجبور.

ونشأ الحزب على اساس المعارضة لنظام حزب البعث في العراق الذي واصل حكم البلاد على مدى نحو 4 عقود من الزمن، وترأس الحزب في وقت لاحق مشعان الجبوري واستبدل اسمه الى "كتلة المصالحة والتحرير"، وبعدها أعاد اسمه القديم خلال تسجيله باسمه القديم عند تسجيله في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق.