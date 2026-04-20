مشعان الجبوري: الحكم بسجني سنتين غيابياً في دعوى تعود إلى 2022

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب السابق والسياسي العراقي مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، صدور حكم قضائي بحقه بالسجن لمدة سنتين غيابياً، في دعوى قال إنها تعود إلى عام 2022.

وذكر الجبوري، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أن الدعوى أقامها القاضي جاسم العميري على خلفية تصريحات سابقة له، مضيفاً أنه أُحيل إلى محكمة الجنح بعد خلاف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لم يُبلّغ بالدعوى، ولم تُدوَّن أقواله، وصدر الحكم بحقه غيابياً، بحسب ما أورده في التدوينة.

ووصف الجبوري القضية بأنها "صادمة"، قائلاً إن "ما خفي أعظم"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات القضائية بشأن ما أورده الجبوري.

عام 2022أقام القاضي جاسم العميري دعوى ضدي على خلفية كشفي أنه هددني بالانسحاب من التحالف الثلاثي وإلا إسقاط عضويتيوبعد غضب رئيس مجلس القضاء مني مؤخرًاأُحيلت إلى محكمة الجنحلم أُبلّغ بالدعوىولم تُدوَّن أقوالي وبغيابيتم اليوم الحكم بسجني سنتينالحقيقة فيها صادمةوما خفي أعظم pic.twitter.com/EGzzW7tEkj — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) April 20, 2026

ومطلع آذار الماضي، أصدرت محكمة عراقية، مذكرة قبض بحق النائب السابق مشعان الجبوري، بعد شكوى قدمها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.