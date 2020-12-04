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مشروع أمريكي يحث لعقوبات "قاسية" على منظمة بدر: تأمل بإستيراد ثورة الخميني للعراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-04T06:35:54+0000
مشروع أمريكي يحث لعقوبات "قاسية" على منظمة بدر: تأمل بإستيراد ثورة الخميني للعراق

شفق نيوز/ تضمن مشروع قانون طرح في الكونغرس دعوة لفرض عقوبات "قاسية" على منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري.

ويورد المشروع الذي نشرته الصحفية رنا ابتر على مدونتها، "منظمة بدر هي حزب سياسي يدعم ثورة الخميني في إيران ويأمل باستيرادها الى العراق".

https://twitter.com/Ranaabtar/status/1334590615917633536

وأضاف "الحرس الثوري الإيراني يقدم التدريب والتمويل والتسليح للمنظمة، ويعمل عن كثب مع كتائب حزب الله وحزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق التي أدرجت على لائحة التنظيمات الارهابية".

ويشير إلى تقارير "تثبت ان أبو مهدي المهندس قاد مجموعة من الميليشيات العراقية بدعم من ايران الى السفارة الاميركية في العراق في ديسمبر من العام ٢٠١٩ واضرموا النيران في المبنى. وأن قائد منظمة بدر هادي العامري كان معهم".

ويتحدث المشروع عن أن "المنظمة لديها تاريخ باستهداف الاميركيين وحلفائهم في العراق، وارتكاب انتهاكات حقوق إنسان بإعدام سجناء سنة."

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