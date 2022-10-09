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مشادة كلامية في البرلمان مع مديرة الموازنة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-09T13:51:55+0000
مشادة كلامية في البرلمان مع مديرة الموازنة العراقية

شفق نيوز / أفاد مصدر نيابي، يوم الأحد، بحدوث مشادة كلامية "قوية" بين وكيلة وزارة المالية الاتحادية، مديرة عام دائرة الموازنة طيف سامي، وعدد من النواب، الذين اتهموا الوزارة بعدم التعاون مع أعضاء البرلمان، حول الكتب الرسمية المرسلة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشادة كلامية قوية حدثت بين طيف سامي، وعدد من النواب من ضمنهم النائب عن كركوك أوميد محمد، لأسباب عدة منها عدم إطلاق تمويل التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم، وعدم صرف تخصيصات المشاريع المستمرة لوحدات الانفاق ومكونات المشاريع".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية، قد ناقشت خلال استضافة سامي، ملف تمويل التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الوارد في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد استضافت صباح يوم الأحد، كلاً من  وزير التخطيط خالد بتال، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين، ووكيل وزير التخطيط ماهر حماد، ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي، ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، والكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط.

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