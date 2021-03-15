مشادة كلامية بين نواب كورد وآخر من الفتح في البرلمان

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي بوقوع مشادة كلامية خلال جلسة البرلمان، الاثنين، بشأن قوانين عالقة في مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشادة كلامية وقعت بين نواب كورد والنائب عن تحالف الفتح يوسف الكلابي بشأن قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة المالية.

ووفق المصدر فإن الخلاف نشب بسبب المادة 12 من قانون المحكمة الاتحادية والتي تتعلق بالتصويت على الدعاوى والنزاعات داخل مجلس المحكمة الاتحادية.

وتدفع كتل شيعية باتجاه أن يكون التصويت في مجلس المحكمة بالأغلبية، إلا أن الكورد يريدون أن يكون التصويت بالاجماع.

وأشار المصدر إلى أن الخلافات بدأت داخل جلسة البرلمان ثم انتقلت إلى كافيتيريا مجلس النواب، إذا تبادل الجانبان الاتهامات بتعطيل القوانين في مجلس النواب بما في ذلك مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري.