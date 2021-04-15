مشادة كلامية بين مرشحين للانتخابات في اجتماع لحزب الحلبوسي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، الخميس، عن حدوث مشادة كلامية في اجتماع للمرشحين للانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة عن حزب "تقدم العراق" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "80 مرشحاً من حزب تقدم العراق يجتمعون الآن في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بغداد لمناقشة الترشيحات".

وأضاف أنه "أثناء الاجتماع حصلت مشادة كلامية بين النائبين عن الانبار هيبت الحلبوسي وفالح العيساوي بسبب الترشيح لبعض الدوائر الانتخابية".

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.