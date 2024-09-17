قانون مؤسسة الشهداء يثير مشادات حادة ويوقف جلسة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية حادة بين نواب الكتل الشيعية والسنية حول بعض مواد قانون مؤسسة الشهداء.

وأخبر مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي عقد اجتماعاً مع عدد من النواب من الكتل السنية والشيعية في كافتيريا المجلس لمناقشة الملاحظات والاعتراضات على القانون.

وبين، أن اعتراضات النواب السنة على اعتبار أن أحد مواد القانون تفرق بين شهداء النظام السابق والشهداء الذين سقطوا بعد عام 2003، فقد فسر نواب الكتل السنية أن المادة تعني أن من "استشهد" بعد 2003 إذا كان مرتبطاً بنظام صدام حسين أو من البعثيين، لا يكون مشمولاً بالقانون.

وأشار إلى أن الجلسة الحالية لمجلس النواب رقم (11) من الفصل التشريعي الثاني - للسنة التشريعية الثالثة ، قد توقفت بشكل شبه كامل لحين حسم قانون مؤسسة الشهداء إما بالتصويت أو بتأجيله إلى جلسة أخرى.