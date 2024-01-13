"مشاجرة" تتسبب برفع جلسة انتخاب بديل للحلبوسي

شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية.

وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائبا، بعد تأخير امتد لعدة ساعات بعد انتهاء الجولة الاولى مساء السبت.

وتسببت مشاجرة بين النواب الى رفع الجلسة، بحسب مصادر برلمانية ابلغت وكالة شفق نيوز.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، بوقت سابق من يوم السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.

وبدأ مجلس النواب، عصر السبت، عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بديل عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، خمسة نواب وهم كل من: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبد الرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.