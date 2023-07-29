مسؤول يكشف تفاصيل أربعة "مطابخ مخدرات" كبرى في العراق: اقتحامها يتطلب قراراً سياسياً كبيراً

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، يوم السبت، عن تفاصيل ملفتة بشأن امتلاك محافظة ميسان مصانع مخدرات لمادة الكريستال في إحدى ضواحيها.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم الإشارة إلى أسمه، أن "الأجهزة الامنية في ميسان تمتلك تفاصيل دقيقة عن وجود أربعة مصانع للمخدرات خاصة بمادة الكريستال او ما يعرف محليا بـ(مطابخ المخدرات)، تقع في احد النواحي البعيدة عن مركز المحافظة".

وبين أن "اقتحام هذه المصانع أو اعتقال العاملين فيها يتطلب قرار سياسي من الجهات العليا في البلد"، لافتاً إلى أن "بعض هذه المصانع تعد ضمن مصادر تمويل اقتصاديات أحزاب متنفذة".

ولفت إلى أن "محافظات (ميسان والبصرة وديالى) تعتبر طريقاً رئيسياً لتجارة المخدرات الداخلة إلى البلاد من الجهة الشرقية للعراق".

وأضاف المصدر المسؤول، أن "القوات الامنية في ميسان وغيرها من المحافظات تملك القدرة على مواجهة تجار المخدرات والقضاء عليهم جميعاً لو رفع غطاء الدعم عن هؤلاء التجار من قبل بعض القادة السياسيين في البلاد".