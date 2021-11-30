مسؤول يكشف تحركات لداعش صوب مدينة كوردستانية ويوجه طلباً عاجلاً

شفق نيوز/ كشف مسؤول كوردي، يوم الثلاثاء عن تحركات وتنقلات لعناصر داعش من المحافظات الساخنة نحو مناطق إدارة كرميان في إقليم كوردستان، تقدوم لشن هجمات متعددة تستهدف البيشمركة في الفراغات، داعيا الى تنسيق عاجل بين الجيش العراقي والبيشمركة.

وقال قائممقام كفري في كرميان شمال نامق كرم لوكالة شفق نيوز، ان اسباب الهجمات الاخيرة في اطراف قضاء كفري هو تحرك وتنقل لعناصر داعش من المحافظات الساخنة التي تشهد ضغطا عسكريا وعمليات ملاحقة نحو مناطق كرميان في الفراغات الشاغرة والمناطق الوعرة جغرافية.

واعتبر كرم "هجمات داعش جبانة ولا ترقى الى مستوى التهديد والأوضاع تحت السيطرة الامنية داعيا الى تنسيق عاجل بين الجيش والبيشمركة وتنفيذ ضربات جوية وعمليات رصد دائمة لتحركات عناصر داعش لاجهاض مخططاتها ومنع توسعها وتمددها نحو المناطق الآمنة".

واشار كرم الى "وقفات بطولية لاهالي كفري في مساندة البيشمركة والتصدي لهجوم داعش امس والذي خلف ضحية و4 جرحى من البيشمركة، مؤكدا ان "داعش لا يمكنه السيطرة على اي منطقة في كرميان او الظهور علنا في اي قاطع بفعل الخطط المشتركة بين القوات الكوردية".

وشنت عناصر داعش خلال الايام الثلاثة الماضية ثلاث هجمات استهدفت نقاطا امنية للبيشمركة خلفت عدداً من الضحايا والجرحى واخرها هجوم امس الاثنين الذي استهدف اللواء التاسع – الفوج الثاني في قرية "كوبان" القريبة من سد "باوه شاسوار" شمالي قضاء كفري.