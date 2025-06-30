مسؤول إيراني لشفق نيوز: لسنا من بدأ الحرب ولا نثق بأمريكا

شفق نيوز - النجف

اكد القنصل الإيراني في النجف سيد سعيد السيدين، يوم الاثنين، ان بلاده لا تثق بالولايات المتحدة وتعهدات الامريكيين، كما اشار الى ان طهران ليست اول من بدأ الحرب مع اسرائيل.

وقال القنصل في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "ايران كانت في مباحثات غير مباشرة مع امريكا، لكن الاخيرة نقضتها واعتمدت الخداع والمكر".

واضاف ان "واشنطن نقضت معاهدة الاتفاق النووي، لذلك فإن ايران ليس لديها ثقة بامريكا"، لافتا إلى أن "ايران ليست من بدأ الحرب مع اسرائيل وليست من طلب إنهائها".

وفي وقت سابق، ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيران النووية.

وقال خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "ترامب بالغ في وصف ما جرى لإخفاء الحقيقة الخفية حول نتيجة قصفه لمنشآت إيران النووية".