مسؤول أوروبي: بغداد جزء مهم للعالم وهذا ما فعلناه خلال 5 سنوات

شفق نيوز / كشف قائد العمليات المدنية لبعثات الاتحاد الأوروبي ستيفانو تومات، يوم الثلاثاء، عن طبيعة عمل الاتحاد الأوروبي في العراق، على مختلف المستويات، فيما اعتبر بغداد مركزاً وجزءاً مهماً للعالم.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده تومات، بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق وحضرته وكالة شفق نيوز.

واعتبر تومات، بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، مثيلاً للتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، مردفاً بالقول: "منذ خمس سنوات انطلقت الاستشارية وكنت جزءاً من عمليات التخطيط وهي فرصة للتعلم من الماضي وهذه ليس المرة الأولى التي يطلق فيها الاتحاد الأوروبي العمليات في العراق، وقد أطلقنا العمليات في عام 2005 وهي ساهمت في تدريب المسؤولين العراقيين".

وأضاف: "هي عملية مطولة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق وهي تعود إلى البداية، أود أن أقول إن هذا التعاون بالنسبة لنا أن بغداد هي مركز وجزء مهم للعالم".

وأشار تومات، إلى أن "العراق حقق الكثير من المتقدم والاتحاد الأوروبي يصاحبهم بالاستمرار في التقدم وإصلاح القطاع الأمني وهناك بعض التحديات مهمة للعراق"، مؤكداً "استمرار الاتحاد الأوروبي في العراق، واستعداده للعمل مع العراقيين، وعدم تركهم".

وأوضح أن "خلال الاجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي قدموا نصائح ليكون الاتحاد الأوروبي مساعداً أكثر للعراق"، لافتاً إلى أن "مستشاري الاتحاد، موجودون هنا كل يوم ويتحدثون مع المجتمع الدولي عن وضع العراقيين".

ونوه قائد العمليات المدنية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن "القطاع الأمني ليس ممكن الاستجابة له يوم واحد، ولا تحل القضايا والمشكلات خلال فترة قصيرة، ودولة مثل العراق تتغير ونحن علينا نكيف الإجراءات وفق الاحتياجات العراقيين، علينا النظر إلى الاستراتيجية الوطنية ودعم السنوات القادمة".

وتابع: "وجودنا بالعراق يسير وفق مكتبنا في بروكسل، ونحن فتحنا مكتبا في أربيل العام الماضي، وننظر للعراق بأكملة بمنظور أن العراق دولة ولا نريد أن نكون محددين في المنطقة الخضراء، وإنما نريد أبعد من ذلك وهكذا سنستمر بالعمل".

وبين تومات، أن "البعثة متواجدة في المحافظات كافة، وأن خلال الزيارة إلى محافظة البصرة، قدمت البعثة بعض المشورة بخصوص تحضيرات الحفل الخاص بكرة القدم، هذا يأتي لغرض بناء القدرات ودعم العراق، في كل شيء"، مختتماً حديثه بالقول: "نطمع أن يكون هناك عراق مزدهر من خلال التعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي".