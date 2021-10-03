مسؤول أنباري يحدد هدفين من انفجار الرمادي أحدهما يتعلق بالأنتخابات

شفق نيوز/ رأى قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج، يوم الأحد، أن إنفجار العجلة المفخخة في مرآب قرب قيادة شرطة الأنبار، يهدف إلى إرباك المواطنين قبل يوم الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول الجاري.

وقال العوسج، لوكالة شفق نيوز، "من المؤكد بأن الإنفجار كان قد خطط له، والهدف الأساسي منه هو إرباك الشارع الأنباري قبل يوم الاقتراع".

واضاف، "منذ خمس سنوات ولم تشهد مدينة الرمادي وقوع اي جريمة إرهابية داخل المدينة، وهذه الجريمة الأولى منذ عام 2016، وأكاد أجزم بأن الحادث يهدف إلى تخويف المواطنين، من أجل عدم مشاركتهم في الانتخابات".

وتابع العوسج، أن "الهدف الآخر من الإنفجار هو التأثير على الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية، قبل يوم الإقتراع، لكن تم التصدي لهذه العجلة بكل شجاعة، من قبل قوات الشرطة".

واردف العوسج، أن "الحكومة وأجهزة الأمن والمواطن، جميعهم واعون ويقضون للتصدي لمثل هذه الخروقات، وما شهدته المحافظة من إنجازات على مستوى الأمن والإعمار، محال أن نضحي بها".

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم بانفجار عجلة مفخخة في مرآب قرب قيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عجلة مفخخة مركونة داخل مرآب مجاور لقيادة شرطة الأنبار في مدينة الرمادي.

من جهته قال قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العناصر في شرطة "الانبار تصدوا لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها.

وأشار إلى أن قوات الشرطة تمكنوا من قتل "سائق العجلة المفخخة دون اضرار وخسائر".