مسؤول أميركي يجدد الحديث عن تفكيك "الميليشيات" العراقية

شفق نيوز- بغداد

شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، مساء الأربعاء، على ضرورة تفكيك "الميليشيات المدعومة من إيران" في العراق، مؤكداً أنها تقوّض سيادة البلاد، وتهدّد الأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية.

ونشر حساب السفارة الأميركية لدى بغداد، تدوينة جاء فيها أن "القائم بالأعمال جوشوا هاريس، التقى بوزير العدل العراقي خالد شواني، لمناقشة المصالح المشتركة المتمثلة في حماية سيادة العراق، وهزيمة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتضمنت التدوينة، أن الولايات المتحدة، ستواصل الحديث بوضوح عن الحاجة الملحّة لـ"تفكيك الميليشيات المدعومة من إيران"، متهمة إيها بـ"تقويض سيادة العراق، وتهديد الأميركيين والعراقيين، ونهب الموارد العراقية".