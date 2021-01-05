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مسؤول أمريكي يؤكد تمديد واشنطن السماح للعراق باستيراد الكهرباء الإيرانية

Category: سیاسة

Date: 2021-01-05T13:57:55+0000
مسؤول أمريكي يؤكد تمديد واشنطن السماح للعراق باستيراد الكهرباء الإيرانية

شفق نيوز/ أكد مسؤول إعلامي في السفارة الأمريكية ببغداد، يوم الثلاثاء، تمديد واشنطن إعفاء العراق من استيراد الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة.

وقال المسؤول الإعلامي لقناة RT الروسية، إن "الحكومة الأمريكية اتخذت قرارها بتمديد إعفاء العراق لثلاثة أشهر جديدة".

ويستورد العراق من إيران، ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وبدأت أمريكا منح الإعفاءات للعراق منذ فرض العقوبات على إيران نهاية عام 2018، ريثما يعثر على مورّدين آخرين.

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