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مسؤول أمريكي يكشف عن رأي لبايدن إزاء العراق وإقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-10-02T09:39:47+0000
مسؤول أمريكي يكشف عن رأي لبايدن إزاء العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ذكر القنصل الامريكي العام في أربيل روبرتو بالادينو يوم السبت أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يعتقد بأن استتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط مرتبط باستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وقال بالادينو في مؤتمر صحفي عقده في حقل جمانكي النفطي في دهوك: إن الولايات المتحدة ملتزمة في دعم اقليم كوردستان، مردفا بالقول ان الرئيس بايدن يؤمن بأن استتباب الأمن في الشرق الأوسط مرتبط باستقرار العراق والإقليم.

ونوه إلى أن أمريكا ستبقى في الاقليم والعراق إلى حين ان تنتفي الحاجة من ذلك، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في عملية استقرار الإقليم من الناحية الامنية، وتطويره من الناحية الاقتصادية.

وأكمل القنصل الأمريكي في أربيل قائلا "نحن نعمل من اجل ان تأتي الشركات الكبرى العاملة مجال الطاقة الى الاقليم، وان يكون لهم دور فاعل في عملية الاستثمار".

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