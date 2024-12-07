مسؤول أمريكي: واشنطن أبلغت العراق بعدم الانخراط في الصراع بسوريا

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي، يوم السبت، إن واشنطن تراقب عن كثب بغداد وتدعو الى عدم تدخل أي قوة عراقية في سوريا، مضيفا أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون على الأرجح جزءا من الحل السياسي في سوريا، المستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ونقلت صحيفة "ناشيونال" الصادرة بالانجليزية عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله، إن "التطورات تسبق الجميع"، مشيرا بذلك الى اجواء المفاجأة العامة في الأوساط الدبلوماسية من تسارع الأحداث العسكرية على الأرض.

كما اشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى انه برغم ذلك، فان الولايات المتحدة تتصور وجود حل سياسي من خلال الوساطة بحيث بإمكان الأسد، ان يكون جزءا من الاتفاق على عملية انتقال سياسي.

وقال المسؤول الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع التصنيف "الإرهابي" عن تنظيم "هيئة تحرير الشام" وزعيمها أبو محمد الجولاني، ان واشنطن "لم تصل الى ذلك بعد"، لكنه اضاف ان "ما نراقبه هو الافعال وليس الاقوال".

كما أشار المسؤول إلى أنه من بين "الافعال" كيفية تصرف "هيئة تحرير الشام" والجماعات التابعة لها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك كيفية معاملة الأقليات مثل: الكورد والعلويون.

وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما يفعله العراق، وهي ابلغت الحكومة العراقية بأنه يجب ألا تنخرط اي قوات عراقية، بما في ذلك الميليشيات التي تمولها الحكومة، في سوريا.

ونقل التقرير عن المسؤول الأمريكي قوله بهذا الصدد "لقد ابلغناهم بعدم التدخل".

حول لبنان، قال المسؤول الامريكي انه برغم التطورات السريعة في سوريا، فان وقف اطلاق النار في لبنان "لا يزال صامدا، الا انه لا تزال هناك حاجة الى تنفيذ العديد من القطع يحب وضعها في مكانها"، بما في ذلك تعزيز قوات الجيش اللبناني".

ترجمة: وكالة شفق نيوز