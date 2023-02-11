مسؤول محلي يشكو "أبو مازن": خلافاتي معه  تسببت باعفائي من المنصب

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية آشور شمالي محافظة صلاح الدين، يوم السبت، عن خلافات وضغوطات سياسية تسببت بإعفائه من منصبه.

وقال جرجيس اسماعيل حجاب لوكالة شفق نيوز، إن خلافاً سياسياً مع زعيم حزب الجماهير الوطنية احمد عبدالله الجبوري المكنى بـ (ابو مازن) تسبب بإعفائه من منصبه كمدير الناحية اشور التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.وعدّ حجاب، قرار إقالته أنه "مخالفة قانونية صارخة ارتكبها محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب"، دون أي مسوغ قانوني أو مخالفات ادارية، مشيراً إلى انتماء الهلوب إلى حزب "ابو مازن"

وأضاف حجاب أن ادارة المحافظة عينت احد اقربائه وهو (يونس جمعة محمد) لامتصاص الغضب الشعبي والعشائري، عاداً هذا التعيين "مناورة سياسية مبطنة لاسكات الاصوات المطالبة ببقائه في منصبه.

وذكر حجاب أنه شغل عدة مناصب في صلاح الدين أبرزها، مستشارا لمحافظ صلاح الدين لشؤون التنمية والإستثمار، ومديراً لناحية السهل الأخضر بالوكالة، ومديراً لناحية آشور اصالة بانتخاب أغلبية مطلقة من قبل المجلس البلدي وكذلك شغل منصب قائممقام قضاء الشرقاط بالوكالة وحائز على الكثير من كتب الشكر وشهادات التقدير.

واتهم من وصفهم بـ"سياسيي الصدفة"، بمحاولات تكميم الأفواه وقتل الطموح لدى الشباب وإنهاء المنافسات المستقبلية التي تهدد كيانهم وبقائهم في السلطة، حسب تعبيره.

وشغل جرجيس اسماعيل حجاب منصب ادارة ناحية اشور"ايسر الشرقاط" منذ عام 2017.