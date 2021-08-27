سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول: إسرائيل ستطلب من بايدن عدم سحب القوات الامريكية من العراق وسوريا

Category: سیاسة

Date: 2021-08-27T07:14:25+0000
مسؤول: إسرائيل ستطلب من بايدن عدم سحب القوات الامريكية من العراق وسوريا

شفق نيوز/ كشف مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت كان سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم سحب قواته من العراق وسوريا، خلال اجتماع لاحق يجمعها.

ونقل موقع "واللا" العبري عن المسؤول الإسرائيلي أن بينيت يرى أن هذا الخروج يمكن أن يخدم إيران ويعزز من تواجدها.

وأضاف المسؤول أن "قضية القوات الأمريكية في العراق هي قضية حرجة".

وبحسب الموقع العبري فإن الضغط تزايد على الحكومة العراقية سواء من جانب إيران أو من جانب القوات الموالية لإيران لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، منذ اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020 في غارة أمريكية قرب بغداد.

وأعلن البيت الأبيض، تأجيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والذي كان مقررا مساء اليوم.

وعن أسباب تأجيل الاجتماع أكد البيت الأبيض أن الوضع في أفغانستان، وما حدث من انفجارات قرب المطار، في العاصمة الأفغانية كابول هو سبب تأجيله.

ووقع انفجاران امس الخميس في محيط فندق بارون على مقربة من بوابة مطار كابل الدولي، وتبناه تنظيم داعش.

related

الكاظمي يجتمع مع بايدن

Date: 2021-07-26 18:25:57
الكاظمي يجتمع مع بايدن

أمريكا تكشف مضامين رسالة لإيران تخص فصائل في العراق وتطلق تحذيراً شديداً

Date: 2021-07-02 19:30:36
أمريكا تكشف مضامين رسالة لإيران تخص فصائل في العراق وتطلق تحذيراً شديداً

الكاظمي يعلن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي ويفصح عما دار بينهما

Date: 2021-02-23 21:38:13
الكاظمي يعلن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي ويفصح عما دار بينهما

مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات منها تخص موقفاً من اسرائيل

Date: 2019-11-26 18:20:33
مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات منها تخص موقفاً من اسرائيل

خارجية البرلمان العراقي "تتمسك" بالقضية الفلسطينية والاخيرة تتحدث عن تلقي رشوة

Date: 2019-06-26 15:16:21
خارجية البرلمان العراقي "تتمسك" بالقضية الفلسطينية والاخيرة تتحدث عن تلقي رشوة

قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

Date: 2021-04-06 09:08:50
قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

أول تعليق عراقي على تصريحات نتنياهو بشأن ضم غور الأردن لاسرائيل

Date: 2019-09-11 18:01:56
أول تعليق عراقي على تصريحات نتنياهو بشأن ضم غور الأردن لاسرائيل

سياسي عراقي: الرد الأمريكي على هجمات بغداد والأنبار واربيل سيكون مختلفاً

Date: 2021-07-10 12:28:55
سياسي عراقي: الرد الأمريكي على هجمات بغداد والأنبار واربيل سيكون مختلفاً