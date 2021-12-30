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مسؤول روسي: صدام حسين كان مصاباً بجنون العظمة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-30T16:01:59+0000
مسؤول روسي: صدام حسين كان مصاباً بجنون العظمة

شفق نيوز/ وصف رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون، يفغيني بريماكوف، يوم الخميس، رئيس النظام السابق صدام حسين بأنه كان "غير متزن" ومصابا بجنون العظمة.

وقال بريماكوف لوكالة سبوتنيك الروسية، ان جده رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسي الراحل يفغيني ماكسيموفيتش بريماكوف، أخبره انه "قبل بدء الحرب مباشرة (الاحتلال الامريكي للعراق)، فقد صدام تماما إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله. لدرجة أنه كان يؤمن بعظمته وقوته ونفوذه، وما إلى ذلك. وهذا كان مؤشرا على عدم اتزانه".

وأضاف "ما يزال الأمر مدهشا من وجهة نظر إنسانية عاطفية، ويا لها من كارثة وقعت في عقله وروحه، عندما أدرك أنه فقد بلده، وهرب أقرب الناس الذين اقسموا له بالولاء".

وألقت القوات الأمريكية القبض على رئيس النظام السابق صدام حسين، مساء يوم السبت، 13 كانون الأول/ ديسمبر 2003، بالقرب من مسقط رأسه تكريت؛ بعد 6 أشهر من غزوها للعراق، بحجة البحث عن أسلحة دمار شامل.

وأعدمت السلطات العراقية الجديدة، صدام حسين، في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006، عشية عيد الأضحى، بعد محاكمة أثارت الكثير من الجدل.

وفى كتابه "يوميات بريماكوف في حرب الخليج"؛ أشار الدبلوماسي السوفييتي السابق، إلى أن الرئيس ميخائيل غورباتشوف كلفه بزيارة بغداد، يوم 2 آب/ أغسطس 1990، للقاء صدام حسين، وتنفيذ مهمتين، أولهما، الاتفاق على السماح للخبراء السوفييت الذين يرغبون في العودة إلى الوطن بمغادرة العراق، بدون أية عراقيل.

والمهمة الثانية، في أنه، لا جدوى أبدا من امتناع صدام حسين عن تنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي، واستكشاف الإمكانات التي تضمن انسحاب القوات العراقية من الكويت، بالوسائل السلمية.

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