مسؤول خليجي رفيع يبلغ الكاظمي وصول ملف الربط الكهربائي لـ"مراحل متقدمة"

شفق نيوز/ أبلغ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن بملف الربط الكهربائي الخليجي – العراقي وصل إلى "مراحل متقدمة".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير استقبل، الحجرف والوفد المرافق له، وأكد سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، والى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق".

وشدد الكاظمي على "ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري".

كما أشار الكاظمي الى "ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية"، مؤكدا "ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة، مؤكدا إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وان التطورات الحالية، الإقليمية والدولية، سيكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على "أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام، ولفت الى أن هذا يأتي متزامنا مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله".

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الاخيرة".

وأكد أن "دول المجلس تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الارهاب، كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين لاسيما في الحادث الإرهابي الجبان في ساحة الطيران".

كما بين الحجرف أن "ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما".