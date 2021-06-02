مسؤول حكومي يبحث عن إجابة لتساؤلات كوردية في ديالى

شفق نيوز/ دعا نائب محافظ ديالى كريم علي زنكنة، يوم الأربعاء، إلى إعادة فتح المقار الحزبية والسياسية الكوردية في المناطق المتنازع عليها في ديالى، معتبراً إغلاقها كان لأهداف سياسية وانتخابية بحتة.

وقال زنكنة، لوكالة شفق نيوز "ناشدنا كإدارة محلية للمحافظة، مراراً وتكراراً بإعادة فتح المقار الحزبية الكوردية في المناطق المتنازع عليها لعدم وجود مبررات قانونية لإغلاقها وفقا للحقوق التي كفلها الدستور العراقي بممارسة النشاط السياسي".

وأكد أن "إغلاق المقار الكوردية ولّد مردوداً سلبياً في مناطق ديالى وسط تساؤلات كثيرة حيال سبب إغلاقها على الرغم من أنها بعيدة عن حمل السلاح او اثارة اي مشاكل تذكر"، داعيا حكومتي بغداد واربيل الى ايجاد حلول لعودة المقار السياسية والحزبية الكوردية.

وأضاف زنكنة "نستغرب من عدم وجود مقار سياسية لحزب ينتمي إليه رئيس الجمهورية العراقية"، في اشارة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضطرت الاحزاب الكوردية الى ترك مقارها في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور في ديالى وعدة محافظات بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في شهر أيلول من عام 2017.