مسؤول حكومي: المتحدثان باسم قمة بغداد هما فؤاد حسين وباسم العوادي فقط

شفق نيوز/ أكد مسؤول في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن المتحدثين الرسميين المخولين بالحديث باسم القمة العربية المقرر انطلاقها السبت المقبل في بغداد هما فقط وزير الخارجية فؤاد حسين، والمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "هذين الاسمين هما المخولان حصراً بالتصريح عن القمة العربية، ولا يحق لأي جهة أخرى التحدث باسمها".

ويأتي هذا التوضيح الحكومي بعد إعلان سابق عن تسمية أربعة متحدثين رسميين باسم القمة.

وعن هذا، أوضح المسؤول الحكومي، أن "أي تصريحات تصدر من غير هذين الاسمين (فؤاد حسين وباسم العوادي) تمثل آراء شخصية أو تحليلية"، مؤكدا أن "أي أسماء أخرى تصنف كمحللين سياسيين فقط ولا يمثلون القمة بشكل رسمي".

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن بغداد تستعد لاستضافة القمة العربية الاعتيادية والقمة العربية التنموية، التي تُعقد كل أربع سنوات، موضحاً أن هذا الحدث يأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وسيكون له انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.