سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول تركماني: لاموانع لعودة الحزب الديمقراطي الى كركوك بهذه الشروط

Category: سیاسة

Date: 2021-09-24T12:12:05+0000
مسؤول تركماني: لاموانع لعودة الحزب الديمقراطي الى كركوك بهذه الشروط

شفق نيوز/ نفى القيادي التركماني في منظمة بدر وعضو تحالف الفتح في كركوك محمد مهدي البياتي يوم الجمعة، وجود رفض من المكون التركماني او الحشد الشعبي لعودة الحزب الديمقراطي الى كركوك.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز؛ "نحن لا نرفض عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك كحزب سياسي له الحق بممارسة نشاطه السياسية واستحقاقاته أمام جماهيره وفقا للحقوق التي كفلها الدستور، لكننا نرفض عودة اي مجاميع او عناصر مسلحة تابعة للاحزاب الكوردية الى كركوك بسبب مخاوف اجتماعية والتنوع القومي السكاني لكركوك".

وأضاف أنه "عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك، هو رأي معظم القوى السياسية لكن دون أي مظاهر مسلحة".

وفي سياق متصل؛ اقر البياتي بوجود تهميش قومي لادارة كركوك الحالية وعدم وجود توازن في إدارة المحافظة بين المكونات الثلاث (العرب والكورد والتركمان) لكن المكون التركماني الأكثر تهميشا بحسب تعبيره.

وتؤكد اوساط سياسية وحكومية عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك ومناطق النزاع المشمولة بالمادة 140 خلال العام الحالي وقبل حلول العام القادم وفقا لاتفاقات حكومية وتفاهمات بانتظار تنفيذها ميدانيا.

related

الديمقراطي: داعش يتوغل بمؤسسات كركوك بدعم محافظها المفروض

Date: 2019-06-11 09:10:16
الديمقراطي: داعش يتوغل بمؤسسات كركوك بدعم محافظها المفروض

بأمر الكاظمي.. الديمقراطي الكوردستاني يعود إلى مقره في كركوك

Date: 2020-11-17 20:45:13
بأمر الكاظمي.. الديمقراطي الكوردستاني يعود إلى مقره في كركوك

الديمقراطي الكوردستاني يرد على "المجموعة الشاذة": عائدون الى كركوك رغم سمومكم

Date: 2020-10-06 18:52:13
الديمقراطي الكوردستاني يرد على "المجموعة الشاذة": عائدون الى كركوك رغم سمومكم

الاحزاب التركمانية تطالب باسناد منصب محافظ كركوك بمكونها

Date: 2019-07-13 14:56:47
الاحزاب التركمانية تطالب باسناد منصب محافظ كركوك بمكونها

احزاب كوردستانية تقول إنها مستعدة لخوض الإنتخابات في كركوك

Date: 2021-01-16 11:19:29
احزاب كوردستانية تقول إنها مستعدة لخوض الإنتخابات في كركوك

التهميش بكركوك.. الكورد يشغلون 24 وظيفة فقط من أصل 276 في جهاز أمني

Date: 2020-08-27 14:41:30
التهميش بكركوك.. الكورد يشغلون 24 وظيفة فقط من أصل 276 في جهاز أمني

نائب عن الديمقراطي: للكورد شرط وحيد لتسمية خليفة عبدالمهدي

Date: 2019-12-10 15:44:08
نائب عن الديمقراطي: للكورد شرط وحيد لتسمية خليفة عبدالمهدي

الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

Date: 2020-10-26 17:16:31
الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى