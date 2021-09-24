مسؤول تركماني: لاموانع لعودة الحزب الديمقراطي الى كركوك بهذه الشروط

شفق نيوز/ نفى القيادي التركماني في منظمة بدر وعضو تحالف الفتح في كركوك محمد مهدي البياتي يوم الجمعة، وجود رفض من المكون التركماني او الحشد الشعبي لعودة الحزب الديمقراطي الى كركوك.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز؛ "نحن لا نرفض عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك كحزب سياسي له الحق بممارسة نشاطه السياسية واستحقاقاته أمام جماهيره وفقا للحقوق التي كفلها الدستور، لكننا نرفض عودة اي مجاميع او عناصر مسلحة تابعة للاحزاب الكوردية الى كركوك بسبب مخاوف اجتماعية والتنوع القومي السكاني لكركوك".

وأضاف أنه "عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك، هو رأي معظم القوى السياسية لكن دون أي مظاهر مسلحة".

وفي سياق متصل؛ اقر البياتي بوجود تهميش قومي لادارة كركوك الحالية وعدم وجود توازن في إدارة المحافظة بين المكونات الثلاث (العرب والكورد والتركمان) لكن المكون التركماني الأكثر تهميشا بحسب تعبيره.

وتؤكد اوساط سياسية وحكومية عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك ومناطق النزاع المشمولة بالمادة 140 خلال العام الحالي وقبل حلول العام القادم وفقا لاتفاقات حكومية وتفاهمات بانتظار تنفيذها ميدانيا.