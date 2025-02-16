مسؤول بالخارجية الايرانية يصل بغداد ويجتمع مع بحر العلوم والاعرجي

شفق نيوز/ وصل "مجيد تخت روانچى" وكيل الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الايرانية، يوم الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين عراقيين.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن المسؤول الايراني التقى فور وصوله لبغداد، كلا من: محمد حسين بحر العلوم وكيل وزارة الخارجية العراقية، و قاسم الاعرجي مستشار الأمن القومي.

وأضاف أن وكيل وزارة الخارجية الايراني سيلتقي ايضا محسن المندلاوي، وغدا الاثنين سيتوجه الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان ويلتقي هناك القادة والمسؤولين.