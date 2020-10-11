سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسؤول بالحرس الثوري: أمريكا فشلت بتدمير الحشد الشعبي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-11T05:32:35+0000
مسؤول بالحرس الثوري: أمريكا فشلت بتدمير الحشد الشعبي

شفق نيوز/ هاجم مسؤول إيراني كبير بالحرس الثوري الولايات المتحدة التي قال إنها لم تعد دولة عظمى. 

وقال محمد رضا نقدي نائب منسق قائد الحرس الثوري في حديث تلفزيوني إن الأمريكان "أرادوا تدمير الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل 41 عاما وفشلوا، أرادوا تدمير حزب الله قبل 30 عاما وفشلوا، حاولوا تدمير حماس قبل 20 عاما وفشلوا. أيضا حاولوا إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد قبل 9 سنوات وفشلت خطتهم... أيضا قبل خمس سنوات مع الحشد الشعبي في العراق".

وختم: "أمريكا لا تستطيع قتال قوى صغيرة، فما بالك بقتالها قوة عظمى مثل إيران؟"


related

الحرس الثوري يتحدث عن "انتقام عراقي" ضد الهجوم الأمريكي: حق طبيعي

Date: 2019-12-30 16:23:29
الحرس الثوري يتحدث عن "انتقام عراقي" ضد الهجوم الأمريكي: حق طبيعي

سياسي: قادة فصائل مسلحة ارسلوا عوائلهم خارج العراق

Date: 2019-08-21 18:56:15
سياسي: قادة فصائل مسلحة ارسلوا عوائلهم خارج العراق

الكشف عن تفاصيل اجتماع فصائل مسلحة قبل الهجوم على السفارة الامريكية

Date: 2020-02-27 20:20:24
الكشف عن تفاصيل اجتماع فصائل مسلحة قبل الهجوم على السفارة الامريكية

الحشد الشعبي يعلق على قصف السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من العراق

Date: 2019-06-20 12:51:04
الحشد الشعبي يعلق على قصف السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من العراق

ائتلاف المالكي يدعو عبد المهدي لأمر بشأن قصف الحشد الشعبي

Date: 2019-09-25 15:10:22
ائتلاف المالكي يدعو عبد المهدي لأمر بشأن قصف الحشد الشعبي

مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

Date: 2019-08-26 21:23:39
مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

أمريكا تعلن تقييماً للكاظمي: الحشد المدعوم من إيران يعيق استقرار العراق

Date: 2020-09-24 14:51:01
أمريكا تعلن تقييماً للكاظمي: الحشد المدعوم من إيران يعيق استقرار العراق

"النجباء" تنأى بنفسها عن مطالبة قيادي لها بحل الجيش العراقي

Date: 2019-08-14 16:10:50
"النجباء" تنأى بنفسها عن مطالبة قيادي لها بحل الجيش العراقي