مسؤول بالحرس الثوري: أمريكا فشلت بتدمير الحشد الشعبي

شفق نيوز/ هاجم مسؤول إيراني كبير بالحرس الثوري الولايات المتحدة التي قال إنها لم تعد دولة عظمى.

وقال محمد رضا نقدي نائب منسق قائد الحرس الثوري في حديث تلفزيوني إن الأمريكان "أرادوا تدمير الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل 41 عاما وفشلوا، أرادوا تدمير حزب الله قبل 30 عاما وفشلوا، حاولوا تدمير حماس قبل 20 عاما وفشلوا. أيضا حاولوا إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد قبل 9 سنوات وفشلت خطتهم... أيضا قبل خمس سنوات مع الحشد الشعبي في العراق".

وختم: "أمريكا لا تستطيع قتال قوى صغيرة، فما بالك بقتالها قوة عظمى مثل إيران؟"



