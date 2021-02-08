مسؤول ايراني رفيع يصل الى بغداد في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل هرم السلطة القضائية الايرانية، اليوم الاثنين، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وقال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله ابراهيم رئيسي وصل،مساء اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية.

وأشار المصدر، إلى أن "رئيسي" الذي يرافقه وفد رفيع المستوى سيجري محادثات مع نظيره العراقي فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين.

وكانت السفارة الإيرانية في بغداد قد اصدرت، في وقت سابق اليوم الاثنين، بياناً حول زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي الى العراق، ,اشارت إلى أن الزيارة تأتي نحو الاندماج بين البلدين ورداً على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الاعلى في جمهورية العراق الى طهران العام الماضي.