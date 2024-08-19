مسؤول: الكتلة الجديدة في مجلس ديالى هدفها منع "انقلاب"

شفق نيوز/ قال مصدر مسؤول في محافظة ديالى، يوم الاثنين، أن الإعلان عن تشكيل كتلة جديدة في مجلس المحافظة هدفه منع أي محاولة لـ"الانقلاب" على الحكومة المحلية التي تم تشكيلها مؤخراً.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، في حديث وكالة شفق نيوز، إن "كتلة (أمن واستقرار ديالى) التي تم الإعلان عن تشكيلها ليلة أمس الأحد من قبل تسعة أعضاء من مختلف الأحزاب الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة ديالى، الهدف الأبرز منها هو بقاء المجلس متماسكاً ويمتلك الأغلبية للتصويت على أي قرار شامل بشأن استبدال بعض المسؤولين المحليين أو تمرير القرارات المهمة التي تخص المحافظة وعدم السماح بتعطيلها".

وأضاف أن "الهدف الأهم والأبرز لتشكيل الكتلة هو لمنع حدوث أي انقلاب سياسي قد يطيح بحكومة ديالى الجديدة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تداول معلومات عن وجود تحركات سياسية لبعض الجهات التي لم توافق على التشكيلة الحالية".

وأكد أن "مجلس ديالى لديه خطة سيشرع بتطبيقها بشأن إعادة النظر بالمشاريع الخدمية والقرارات الحكومية، فضلاً عن إدارات الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية".

وليلة أمس الأحد شهد مجلس محافظة ديالى الإعلان عن تشكيل كتلة جديدة تحمل اسم "أمن واستقرار ديالى" مكونة من 9 أعضاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الكتلة الجديدة برئاسة عضو مجلس ديالى عن حركة عصائب أهل الحق رشاد التميمي، ومعه أحد أعضاء كتلته و5 أعضاء آخرين من كتل السيادة، والعزم، ودولة القانون، وبدر، وائتلاف الأساس.

وأضاف أن الكتلة والتي حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، أعلن عنها في منزل النائب رعد الدهلكي، قرب مدينة بعقوبة، وأحد أعضائها رئيس مجلس ديالى.