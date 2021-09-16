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مسؤول حكومي يوضح حقيقة وجود "احتكار انتخابي" في آمرلي

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T15:23:00+0000
مسؤول حكومي يوضح حقيقة وجود "احتكار انتخابي" في آمرلي

شفق نيوز/ اوضح قائممقام قضاء آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين عادل شكور، يوم الخميس، حقيقة الانباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حيال احتكار مرشحين لمناطق امرلي ومنع مرشحين من الترويج لحملاتهم.

وشكت احدى المرشحات عن المكون التركماني منعها من نشر لافتاتها الانتخابية في بعض مناطق قضاء امرلي من قبل عناصر تابعين لاحد مرشحي الاحزاب الكبيرة، وهددت بتقديم شكوى لمفوضية الانتخابات.

كما تداول مدنون على مواقع التواصل أنباء تفيد بسيطرة مرشحين متنفذين على اغلب مناطق امرلي واحتكارها لترويج حنلاتهم الانتخابية.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز، "لم تسجل اي حالات منع لمرشحين من الترويج في مناطق امرلي؛ بل ان الاهالي يرفضون مرشحين خارج رغباتهم، وكتبوا لافتات منع الترويج لغير مرشحيهم".

وأضاف، "لا يمكن لأي مرشح مهما كانت سلطته أو نفوذه او اعوانه منع الترويج الانتخابي، ومنع نشر البوسترات الانتخابية لان ذلك يعرضه لعقوبات من المفوضية والجهات القضائية".

وأشار شكور إلى أن "الاهالي هم من يحجزون مناطقهم لمرشحيهم، ولا وجود لاي حالات منع من قبل اي جهات اخرى".

ولم يوضح شكور فيما إذا اتخذت السلطات المحلية أي إجراء بحق الأهالي الذين يمنعون الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين.

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