مسؤولون أوروبيون وخليجيون.. بغداد تستقبل قيادات مهمة الأيام المقبلة

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الخميس، أن العاصمة العراقية بغداد ستستقبل قيادات دولية مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "بغداد ستشهد سلسلة زيارات متلاحقة لوزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وزراء دول المنطقة (الجوار والإقليمية)، ودول الخليج خلال الأيام المقبلة".

وبحسب معلومات المصادر، فأن "زيارة قيادات دولية مهمة لبغداد تأتي بعد انتهاء صفحة غزة ولبنان، وبالتالي لابد من مناقشة ملف سوريا بشكل مفصل مع العراق، وتلك الزيارات سوف تستبق مؤتمر حوار بغداد المزمع عقده الشهر المقبل".

وأوضحت المصادر، أن "وزراء أو ممثلو تلك الدول، وتحديداً الدول الكبرى الفاعلة في المتغيرات العالمية، سينقلون رؤى حكوماتهم إزاء ملف سوريا توازياً مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة".