سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤولون بأحزاب شيعية يعلنون الولاء للتيار الصدري

Category: سیاسة

Date: 2021-02-04T14:39:24+0000
مسؤولون بأحزاب شيعية يعلنون الولاء للتيار الصدري

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، بأن عدداً من المسؤولين التابعين لأحزاب وإئتلافات شيعية متنفذة، قاموا بتغيير انتمائهم السياسي مؤخراً، منضمين إلى التيار الصدري، الذي يقوده مقتدى الصدر، الذي لم يخفِ رغبة بتنافس تياره على منصب رئاسة الحكومة في الإنتخابات المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن أولئك المسؤولين تابعون لتيارات متعددة منها دولة القانون وحزب الفضيلة ومنظمة بدر، أعلنوا ولاءهم للتيار الصدري مقابل البقاء في مناصبهم، أو للترشيح لمناصب جديدة.

وأضاف المصدر؛ أن هؤلاء المسؤولين النافذين، باشروا الحضور في الاجتماعات التي تعقدها الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري، مشيراً إلى أن قيادة التيار تبحث إجراء تغييرات في إدارة الهيئة السياسية.

وقال إن "عراب" هذه التحولات شخصية نيابية نافذة تابعة للتيار الصدري.

related

التيار الصدري يعلق على توسط زعيمه خامنئي وسليماني في ايران

Date: 2019-09-11 13:02:42
التيار الصدري يعلق على توسط زعيمه خامنئي وسليماني في ايران

الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

Date: 2019-10-29 15:52:51
الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

Date: 2019-11-06 16:52:38
صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

الصدر يبدي رد فعل على التظاهرات ويدعو الرئاسات لأمر

Date: 2019-10-01 19:36:54
الصدر يبدي رد فعل على التظاهرات ويدعو الرئاسات لأمر

مقتدى الصدر يصدر موقفا جديدا من الاحتجاجات في العراق

Date: 2019-10-02 19:55:38
مقتدى الصدر يصدر موقفا جديدا من الاحتجاجات في العراق

هجوم ناري من الصدر على السياسيين ويتهمهم بـ"الفشل"

Date: 2020-01-31 14:31:31
هجوم ناري من الصدر على السياسيين ويتهمهم بـ"الفشل"

الصدر يوجه دعوة لأصحاب "القبعات الزرق": انها فرصتكم الأخيرة

Date: 2020-02-03 18:18:17
الصدر يوجه دعوة لأصحاب "القبعات الزرق": انها فرصتكم الأخيرة

الصدر يتحدث عن "حرب أهلية" و"الايقاع بطرفين"

Date: 2019-10-30 19:29:25
الصدر يتحدث عن "حرب أهلية" و"الايقاع بطرفين"