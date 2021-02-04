مسؤولون بأحزاب شيعية يعلنون الولاء للتيار الصدري

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، بأن عدداً من المسؤولين التابعين لأحزاب وإئتلافات شيعية متنفذة، قاموا بتغيير انتمائهم السياسي مؤخراً، منضمين إلى التيار الصدري، الذي يقوده مقتدى الصدر، الذي لم يخفِ رغبة بتنافس تياره على منصب رئاسة الحكومة في الإنتخابات المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن أولئك المسؤولين تابعون لتيارات متعددة منها دولة القانون وحزب الفضيلة ومنظمة بدر، أعلنوا ولاءهم للتيار الصدري مقابل البقاء في مناصبهم، أو للترشيح لمناصب جديدة.

وأضاف المصدر؛ أن هؤلاء المسؤولين النافذين، باشروا الحضور في الاجتماعات التي تعقدها الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري، مشيراً إلى أن قيادة التيار تبحث إجراء تغييرات في إدارة الهيئة السياسية.

وقال إن "عراب" هذه التحولات شخصية نيابية نافذة تابعة للتيار الصدري.