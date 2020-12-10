مسؤولون انباريون ينتقدون تغاضي الكاظمي عن "ملف المغيبين" خلال زيارته الفلوجة

شفق نيوز/ انتقد مسؤولون محليون في محافظة الانبار، يوم الخميس، تغاضي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن "ملف المغيبين" خلال زيارته مدينة الفلوجة بالمحافظة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الانبار يحيى المحمدي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيارة تأتي ضمن مسؤوليات رئيس الوزراء لتفقد المحافظات، والتعرف على مشاكل واحتياجات مواطنيها وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وأضاف "نأمل أن تحقق هذه الزيارة بعض متطلبات المواطنين، التي على رئيس الوزراء الايفاء بها، سواء كانت على المستوى الأمني او الخدمي".

من جانبه عبر مصدر مسؤول في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، عن استغرابه من أهداف ونتائج زيارة الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "كان يتوقع ان تتضمن هذه الزيارة بحث ملف المغيبين او على الأقل زيارة ذويهم والتعرف على أوضاعهم، وإيجاد حلول تسهم بتوفير لقمة عيش لهم وتخفف عن معاناتهم".

وفي السياق، أعرب عضو مجلس محلي سابق في قضاء الفلوجة، عن استغرابه من تجنب الكاظمي زيارة المناطق المنكوبة فعلا في المدينة، والتي شهدت تغييب آلاف المواطنين، فضلا عن الدمار الهائل الذي لحق بها".

ولفت إلى أن " الكاظمي اكتفى بالتقاط صور في مشاريع تم إنجازها حديثا على نفقة الامم المتحدة، وأبرزها كورنيش الفلوجة، ومستشفى الفلوجة التعليمي".