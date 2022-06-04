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مسؤولة إيطالية تبدي دعم بلادها لإقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2022-06-04T11:21:36+0000
مسؤولة إيطالية تبدي دعم بلادها لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مسؤولة إيطالية تزور كوردستان، اليوم السبت، استعداد بلادها لتوطيد العلاقات مع الإقليم.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني استقبل، اليوم، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني"، موضحة أنه "جرى في اللقاء الذي حضره السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزو غريغانتي، التباحث إزاء آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الإقليم وإيطاليا".

وأضاف البيان أن "نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي تطرقت إلى العلاقات الودية التي تربط بلادها بإقليم كوردستان"، معربة عن "استعداد إيطاليا لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري".

وأشارت المسؤولة الإيطالية وفقاً للبيان، إلى أنها "تترقب بسعادة زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى إيطاليا للقاء رئيس الوزراء الإيطالي في الوقت المناسب".

من جانبه ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان "شكره لإيطاليا على دعمها المستمر لقوات البيشمركة، لا سيما في إطار التحالف الدولي ضد (داعش)، مجدداً رغبة إقليم كوردستان في "توسيع آفاق التنسيق والتعاون وتعزيز العلاقات مع إيطاليا في جميع المجالات".

ويمتلك الإقليم علاقات دبلوماسية متوازنة مع مختلف دول العالم بما فيها الدول الأوروبية التي تقدم على توسيع علاقاتها مع حكومة الإقليم ومنح قوات البيشمركة مساعدات عسكرية على شكل أسلحة أو تدريبات كما يرتبط الإقليم بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع هذه الدول.

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