ألمانيا تعرض خلق فرص عمل للشباب العراقي

شفق نيوز/ أبدى وكيلا وزارة التعاون والتنمية والمالية الألمانيتين، يوم الأحد، استعداد حكومة بلادهما للتعاون مع العراق في إطار خلق فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، وفداً حكومياً ألمانياً ضمّ وكيل وزارة التعاون والتنمية يوخن فلاسبارت، ووكيل وزارة المالية فيرنر كاستر، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، أن اللقاء شهد التباحث في تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا، والسبيل الأمثل لتفعيل اتفاقيات الشراكة، على وفق مصالح البلدين الصديقين، وبرنامج العمل العراقي الألماني في المجالات كافة.

وبارك رئيس الوزراء، افتتاح المركز العراقي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الاندماج، مؤكداً تصميم العراق على تطوير العلاقات الثنائية وتوسعة الاتفاق بين البلدين.

وأشار إلى توقيع الدفعة الأولى من العقود مع سيمنز الألمانية والتهيّؤ لتوقيع الدفعة الثانية منها. وكذلك أشار إلى تقدّم التعاون في مجالات الصحة والبيئة ومعالجات التغيّر المناخي.

من جانبهما أكد المسؤولان الألمانيان، وفق البيان، استعداد حكومة بلادهما للتعاون مع العراق، في إطار خلق فرص عمل للشباب ومواجهة التغيّر المناخي والقطاع الصحي.