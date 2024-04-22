مسؤولان اماراتي وقطري ينضمان إلى مباحثات خاصة بين العراق وتركيا في بغداد

شفق نيوز/ وصل وزيرا المواصلات القطري والطاقة والبنى التحتية الإماراتي، يوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات خاصة بين العراق وتركيا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزيري المواصلات القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي والطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي وصلا إلى بغداد لتوقيع اتفاقٍ رباعي مع العراق وتركيا لوضع أسس المباشرة بمشروع طريق التنمية".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، كشف أمس الأحد، عن إمكانية أن تشهد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاق رباعي عراقي – تركي – قطري – إماراتي لوضع أسس المباشرة بمشروع التنمية.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الإثنين، عن استعداد الحكومة العراقية لتوقيع 20 اتفاقية أمنية واقتصادية ومائية مع تركيا بـ"سلة واحدة".