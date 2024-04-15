مسلحون بسيارات مظللة.. عضو بمجلس ديالى يتهم "أصحاب الأجندة المشبوهة" بتهديده

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة ديالى عن تحالف السيادة عمر الكروي، يوم الإثنين، تعرضه للتهديد من قبل سيارات مظللة مجهولة يقودها مسلحين.

وقال الكروي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إن "عشرات السيارات المظللة تواجدت مع مسلحين ورسائل التهديد امام مضيف الديرة الان في جلولاء وتهديد شخصي لي من قبل جهات مسلحة".

وأضاف الكروي أن "جذورنا عميقة في هذه الارض ورسائل التهديد المبطنة لن تكسر ارادة من يخاف الله ويشعر بمسؤولية ازاء اهله من كل الاطياف، نحن لها وارواحنا فداء لهذه الارض المعطاة، سنواصل المسيرة للحفاظ على الحقوق مهما كانت التحديات، لن نرضخ لأصحاب الأجندة المشبوهة وسنحافظ على الأمانة".

وفي سياق متصل ذكر النائب عن ديالى أحمد الموسوي، "ننتظر موقف قيادة العمليات وقيادة الشرطة من الأحداث التي حصلت اليوم من قبل مجاميع مسلحة قامت بتهديد أعضاء مجلس المحافظة وتتوعد بالقتل وحرق البيوت".

وأضاف الموسوي خلال حديثه في بيان، أن هذه الأساليب الرخيصة والهمجية تدل على مستوى الانحطاط الاخلاقي الذي وصلوا إليه هؤلاء".

وتابع أن "السؤال لأجهزتنا الامنية ماهو دوركم في حفظ الامن في المحافظة ماذا تفعل قيادة العمليات وقيادة الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني هل دوركم هو التفرج على هؤلاء وننتظر موقف صريح منكم والا سيكون خلال هذا الاسبوع استجواب لكم جميعاً في لجنة الامن والدفاع النيابية والمطالبة بإقالتكم جميعاً لتقصيركم بواجباتكم المكلفين بها".

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.