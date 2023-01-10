مسعود حيدر وكيلاً لوزارة المالية العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بتكليف البرلماني السابق مسعود حيدر بشغل منصب وكيل وزارة المالية الاتحادية في الحكومة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حيدر سيتولى منصب وكيل وزارة المالية العراقية".

ويشغل مسعود حيدر حاليا منصب مستشاراً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومنح مجلس النواب العراقي، في 27 تشرين الأول 2022، بأغلبية الأصوات ثقته لحكومة محمد شياع السوداني ومنهاجها الوزاري، والذي سمى "طيف سامي" وزيرة للمالية.