مسعود بارزاني يأمل تحقق أمرين من الإنتخابات العراقية

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم السبت باولا غانلي، سفيرة أستراليا لدى العراق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزعيم بارزاني أن الاجتماع ناقش الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والتهديدات والتحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية وسبل تحقيق الاستقرار السياسي في العراق.

من جانبه شكر الزعيم الشعب والحكومة الاسترالية على مساعدتها العراق في تخطي الصعاب وكذا الحرب ضد الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي.

وسلط الاجتماع الضوء على مخاطر تصاعد وتيرة الإرهاب، وشدد على أنه ينبغي القضاء على العوامل التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش، وكذلك بذل الجهود الدولية المتعددة والشاملة في التصدي للإرهاب.

وكانت الانتخابات العراقية المقبلة محورا آخر من الإجتماع ، وأعرب الجانبان عن املهما في ان تحقق الانتخابات العراقية القادمة الاستقرار والرفاه في العراق .