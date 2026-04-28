مسعود بارزاني يهنئ الزيدي: نريد حكومة تحقق تطلعات الشعب

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، علي فالح الزيدي، على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومية العراقية الجديدة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه بارزاني مع الزيدي، هنأه فيه بتكليفه مرشحاً من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاتصال، التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين جميع القوى الوطنية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ترشيح الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب.