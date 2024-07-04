مسعود بارزاني يلتقي رشيد والأخير يصف زيارته لبغداد بالمؤثرة

شفق نيوز/ أجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الخميس، زيارة إلى رئيس الجمهورية الاتحادي، عبد اللطيف رشيد، امتداداً لزيارته التي يجريها إلى العاصمة بغداد.

وبحسب بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، حضر اللقاء عددٌ كبير من القادة السياسيين العراقيين، وأكد رئيس الجمهورية تقديرَه لزيارة مسعود بارزاني إلى بغداد، واصفاً إياها بالمهمة والمؤثرة في تعميق الحوار البنّاء بين الأطراف السياسية، كما أعرب عن أمله بأن تصب نتائج الزيارة في خدمة استقرار العراق وتحقيق مصالحه.

وجرى خلال اللقاء ذاته، التباحث حول الأوضاع العامة في العراق وآخر التطورات فيه، والتأكيد على تكثيف العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين الأطراف بُغية تجاوز العقبات والتحديات وإدامة الأجواء الإيجابية الناشئة في العملية السياسية العراقية.