بارزاني يطالب بتغيير آلية انتخاب رئيس العراق ويُقدِّم مقترحاً في ذلك

شفق نيوز - أربيل

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأثنين، إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية العراقي الذي هو من حصة الكورد، في حين قدم مقترحا في ذلك يقضي بتولي هذا المنصب مرشح تختاره الأطراف و الكتل الكوردستانية ، وألا يكون حكراً على الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

جاء ذلك في رسالة وجهها الى الرأي العام الكوردستاني خاصة والعراقي عامة، وقال بارزاني إنه "فيما يخص منصب رئيس جمهورية العراق، ينبغي أن تترسخ القناعة لدى جميع الأطراف الكوردستانية بأن هذا المنصب من حصة الكورد، ولكي يمثل رئيسُ الجمهورية شعبَ كوردستان تمثيلاً حقيقياً؛ فلا بد من تغيير آلية انتخابه، وألا تعتبر أي جهة بعد الآن أن هذا المنصب ملكية خاصة أو حكراً عليها".

واقترح الزعيم الكوردي بأن تكون آلية الانتخاب على النحو الآتي: إما أن يتم تحديد شخص من قبل برلمان كوردستان كممثل للكورد لتولي منصب رئيس الجمهورية، أو أن تجتمع الأطراف الكوردستانية كافة وتتفق على شخص لهذا المنصب، أو أن يقوم النواب والكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي باختيار شخص لتولي المنصب".

ونوه بارزاني الى أنه "ليس شرطاً أن يكون الشخص الذي يتم اختياره لمنصب رئيس الجمهورية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أو من الاتحاد الوطني الكوردستاني؛ بل يمكن أن يكون من طرف آخر أو شخصية مستقلة"، مشددا على أنه "الأهم من ذلك هو أن يحظى هذا الشخص بإجماع كوردي وأن يمثل شعب كوردستان في تولي منصب رئاسة جمهورية العراق".