مسعود بارزاني يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد حيث من المقرر أن يلتقي كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين هناك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ووزير الاعمار والبلديات العامة بنكين ريكاني وعدد من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين كانوا في استقبال الزعيم الكوردي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وكان مقر البارزاني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أن زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى مدينة بغداد تأتي بهدف عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الرسمية والأطراف السياسية العراقية وإجراء لقاءات مع القيادات السياسية.

ويستضيف الإطار التنسيقي الذي يضم القوى والأطراف السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق مسعود بارزاني في اجتماعه الدوري المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وفقا لما كشفه مصدر مطلع للوكالة.