مسعود بارزاني يصف قرار المحكمة الاتحادية الأخير ضد إرسال الأموال لكوردستان بـ"العدواني"

شفق نيوز/ انتقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان نشره اليوم تعقيبا على القرار، "للأسف مرة اخرى اظهرت المحكمة الاتحادية موقفا عدوانيا ضد اقليم كوردستان ومنع ارسال المبالغ المالية الى الاقليم التي كان من المقرر أن يتم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية".

تتمة..