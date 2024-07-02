مسعود بارزاني يزور بغداد لحضور اجتماع للإطار التنسيقي

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري الزعيم الكوردي مسعود بارزاني غدا الأربعاء زيارة الى العاصمة بغداد يلتقي خلالها كبار القادة السياسيين والمسؤولين العراقيين.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الإطار التنسيقي سيستضيف مسعود بارزاني في اجتماعه الدوري المقرر عقده غدا الأربعاء.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء قد نقلت عن مصادر توقعها بأن يقوم الزعيم الكوردي بزيارة الى بغداد غدا بعد قطيعة استمرت لنحو 6 سنوات.

وقالت المصادر بحسب الصحفية إن "مسعود بارزاني سيصل إلى بغداد الأربعاء لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين الجانبين".

وأضافت أن "أرضية الخلافات بين بغداد وأربيل تمتد لتشمل قضايا عديدة، من ضمنها مخصصات الإقليم المالية ومرتبات الموظفين وقانون النفط والغاز وملف الانتخابات وحتى الموقف من محافظة كركوك التي لم ينجح حتى الآن مجلسها في انتخاب حكومتها المحلية رغم مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات".

ورجحت المصادر أن "تشمل مفاوضات بارزاني في بغداد الأوضاع في قضاء سنجار إلى جانب التوغل الأخير للجيش التركي في محافظة دهوك ومدن كردية أخرى، والاستهدافات التي يمكن أن تقوم بها الفصائل المسلحة لأربيل".

ووصل وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، أمس الاثنين، ويبدو أنه جاء تمهيداً لزيارة الزعيم الكوردي. ويضم الوفد وزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومدير عام الجمارك والمعابر الحدودية.