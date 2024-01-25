مسعود بارزاني يدعم موقف حكومة السوداني باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود البارزاني يوم الخميس، رسالة، دعم فيها موقف الحكومة العراقية بشأن استئناف المباحثات مع الولايات المتحدة لصياغة علاقة مستقبلية في الشأن الأمني والعسكري.

وجاء في الرسالة التي وزعها مقر بارزاني ووردت لوكالة شفق نيوز؛ "ندعم موقف الحكومة الاتحادية برئاسة السيد محمد شياع السوداني ونؤيد بيان وزارة الخارجية العراقية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بهدف صياغة علاقة مستقبلية في الإطار العسكري والأمني لضمان استمرار مواجهة الإرهاب وحماية أمن البلاد من الهجمات الخارجية ومن ضمنه أمن وسلامة أقليم كوردستان".

واضاف بارزاني؛ إن "المفاوضات هي السبيل الصحيح للوصول الى بناء علاقات سليمة على أساس المصالح المشتركة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية".